【午前】９時５４分、官邸。５７分、宗像紀夫内閣官房参与。１１時２５分、北村滋国家安全保障局長、今井尚哉首相補佐官、秋葉剛男外務事務次官。４４分、北村国家安全保障局長。

【午後】１時４５分、平田竹男内閣官房参与。２時、荒井広幸内閣官房参与。１３分、麻生太郎副総理兼財務相。４０分、インドのモディ首相と電話会談。３時１８分、森健良外務審議官。２６分、北村国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の岡真臣防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。３７分、北村国家安全保障局長、山田外務省総合外交政策局長、岡防衛省防衛政策局長。３９分、北村国家安全保障局長。４９分、西村明宏官房副長官、北村国家安全保障局長、藤井健志官房副長官補、和泉洋人、長谷川栄一両首相補佐官、樽見英樹新型コロナウイルス感染症対策推進室長、秋葉外務事務次官、福島靖正厚生労働省医務技監。４時１０分、トルクメニスタンのベルドイムハメドフ大統領と電話会談。３５分、加藤勝信厚労相、西村康稔経済再生担当相、西村明宏、岡田直樹、杉田和博各官房副長官、藤井官房副長官補、和泉、長谷川、今井各首相補佐官、樽見新型コロナウイルス感染症対策推進室長、福島厚労省医務技監。４７分、西村経済再生担当相。５時４分、ジャーナリストの田原総一朗氏。２９分、稲田朋美自民党幹事長代行。５０分、鈴木宗男日本維新の会参院議員。６時４９分、東京・富ケ谷の私邸。

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