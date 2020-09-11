東証、３５円安　午前９時１５分現在

2020年9月11日 09時22分 （共同通信）
　１１日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比３５円０１銭安の２万３２００円４６銭となった。

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