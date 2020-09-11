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重油被害のサンゴ回復に１０億円 モーリシャス沖事故で商船三井
インド洋のモーリシャス沖で発生した日本の貨物船の重油流出事故で、船を手配した商船三井は１１日、総額１...
09月11日
シティグループ、新CEOにフレーザー氏 アメリカの主要金融機関で初の女性トップ
【ニューヨーク＝共同】米金融大手シティグループは１０日、マイケル・コルバット最高経営責任者（ＣＥＯ）...
データセンター寒冷地に設置を 環境省、企業に財政支援
環境省は１１日、コンピューターサーバーなどの機器を集めた「データセンター」を寒冷地に設け、電力を再生...
景況感、１年ぶりプラス ７～９月大企業、持ち直し
財務省と内閣府が１１日発表した７～９月期の法人企業景気予測調査は、大企業の全産業の景況判断指数（ＢＳ...
ＮＹ地盤の格安百貨店が破綻 コロナ禍、「センチュリー２１」
【ニューヨーク共同】ニューヨークが地盤の百貨店センチュリー２１・デパートメント・ストアーズは１０日、...
ＥＵ情報、米ＦＢへの移転禁止か アイルランド当局が仮命令
【ロンドン共同】アイルランドの個人情報保護当局が米フェイスブック（ＦＢ）に対し、欧州連合（ＥＵ）域内...