レイズ筒香は３打数無安打　レッドソックス戦

2020年9月11日 13時11分 （共同通信）
　ファウルを打ち、反応する筒香＝１０日、セントピーターズバーグ（ゲッティ＝共同）

　ファウルを打ち、反応する筒香＝１０日、セントピーターズバーグ（ゲッティ＝共同）

  • 　ファウルを打ち、反応する筒香＝１０日、セントピーターズバーグ（ゲッティ＝共同）
　▽レイズ―レッドソックス（１０日・セントピーターズバーグ）
　レイズの筒香は五回に指名打者の代打で出場し、３打数無安打だった。内容は中飛、見逃し三振、空振り三振で打率は１割９分。チームは３―４で負けて３連敗。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

スポーツの最新ニュース

記事一覧