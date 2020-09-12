【午前】９時５５分、官邸。５７分、茂木敏充外相。１０時４分、閣議。１８分、武田良太防災担当相。２３分、衛藤晟一沖縄北方担当相。２６分、竹本直一科学技術担当相。２８分、北村誠吾地方創生担当相。３１分、橋本聖子五輪相。３８分、自民党本部。１１時、細田博之同党元幹事長。１１分、同党議員連盟「女性議員飛躍の会」の稲田朋美共同代表ら。２９分、山口泰明同党組織運動本部長。３３分、官邸。３５分、吉村泰典内閣官房参与。４０分、鈴木英敬三重県知事。５６分、甘利明自民党税制調査会長。

【午後】２時３０分、木原稔首相補佐官。４時１３分、滝沢裕昭内閣情報官。３７分、防衛省の島田和久事務次官、山崎幸二統合幕僚長、湯浅悟郎陸上幕僚長、山村浩海上幕僚長、井筒俊司航空幕僚長。５０分、石原伸晃自民党衆院議員。５時３分、国家安全保障会議。２３分、河野太郎防衛相。３０分、茂木外相。４０分、岡田直樹官房副長官、北村滋国家安全保障局長、藤井健志官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、樽見英樹新型コロナウイルス感染症対策推進室長、秋葉剛男外務事務次官、福島靖正厚生労働省医務技監。５２分、厚労省の鈴木俊彦事務次官、樽見英樹次期事務次官。６時、菅原郁郎元経済産業事務次官。２０分、船橋洋一アジア・パシフィック・イニシアティブ理事長。４２分、報道各社のインタビュー。４４分、公邸。谷口智彦内閣官房参与、外務省の鈴木浩外務審議官、通訳を担当する高尾直総合外交政策局総務課首席事務官、藤沼篤之北米局日米安全保障条約課首席事務官と会食。８時５２分、東京・富ケ谷の私邸。

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