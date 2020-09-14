東証、１４６円高２万３５５２円　午前９時１５分現在

2020年9月14日 09時26分 （共同通信）
　週明け１４日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末比１４６円２４銭高の２万３５５２円７３銭となった。

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