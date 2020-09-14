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英アームを４・２兆円で売却 ソフトバンクＧ、米社に
ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）は１４日、保有する英半導体開発大手アームの全株式を最大４００億ドル（約...
09月14日
ソフトＢ、株式非公開化再検討か 孫正義会長が株価低迷に不満
【ロンドン共同】英紙フィナンシャル・タイムズ電子版は１３日、ソフトバンクグループが一度見送った株式の...
アプリで子育て世帯の負担軽減 泣き声診断、ママ友探し
カラダノート（東京）など新興ＩＴ企業７社でつくる「子育Ｔｅｃｈ（テック）委員会」は、スマートフォンの...
ＴｉｋＴｏｋ、中核技術は対象外 米国事業の売却交渉で、香港紙
【上海共同】香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストは１３日、中国のＩＴ企業、北京字節跳動科技（...
米州開発銀行に米国人総裁が誕生 異例人事、日本も支持表明
【ワシントン共同】中南米を対象とする国際金融機関、米州開発銀行（ＩＤＢ）は１２日、９月末で任期満了と...
09月13日
Ｇ２０農相、食料安定供給へ議論 コロナ感染拡大踏まえ
２０カ国・地域（Ｇ２０）農相会合が１２日、テレビ会議で開かれ、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた食...