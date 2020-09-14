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ＮＹ株、一時３００ドル超高 主力ＩＴに買い
【ニューヨーク共同】週明け１４日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸して始まり、前週末...
09月14日
米、オラクルの提携案を精査へ ＴｉｋＴｏｋ、交渉期限は２０日
【ワシントン、上海共同】ムニューシン米財務長官は１４日、ソフトウエア大手オラクルが、中国のＩＴ企業、...
食事券４７都道府県で実施へ ＧｏＴｏイート、北海道や福岡も
新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けた飲食業界を支援する政府の「Ｇｏ Ｔｏ イート」のプレミアム付...
ドコモ被害、昨年１０月から コンビニ、家電店での使用を確認
ＮＴＴドコモは１４日、電子マネー決済サービス「ドコモ口座」を使った不正な預金引き出し問題で、１４日午...
オリエンタルランド冬賞与７割減 ４千人対象、コロナで業績悪化
東京ディズニーランド（千葉県浦安市）と東京ディズニーシー（同）を運営するオリエンタルランドは１４日、...
コンビニ店主らが本部に要望書 人件費、廃棄コストの分担を
コンビニの加盟店オーナーでつくる団体「コンビニ加盟店ユニオン」は１４日、人件費上昇分の分担などを求め...