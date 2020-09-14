ＮＹ円、１０５円後半

2020年9月14日 21時45分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】週明け１４日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前週末比２１銭円高ドル安の１ドル＝１０５円８９～９９銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１８６８～７８ドル、１２５円７２～８２銭。
　米中対立激化への懸念などから、投資リスクが相対的に低いとされる円を買ってドルを売る動きがやや先行した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

経済の最新ニュース

記事一覧