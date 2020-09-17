世界文化遺産「富岡製糸場」（富岡市）の国宝「西置繭所（にしおきまゆじょ）」が保存整備工事を終え、十月に本格オープンするのを記念して人形浄瑠璃と歌舞伎を披露する「世界遺産劇場」（県など主催）が同二十五、二十六日、同所前広場で開かれる。

二十五日は、人形遣いの吉田玉助さんによる人形浄瑠璃と、舞台上のスクリーンにＣＧのバーチャルアイドル「初音ミク」が映し出され、共演するオリジナル演目「−ＢＵＮＲＡＫＵ ｂｅｙｏｎｄ−人形浄瑠璃×初音ミク『恋娘紬迷宮（こいむすめつむぎのラビリンス）』」。群馬交響楽団のアンサンブル演奏もあり、「伝統と革新」を表現する。

二十六日は歌舞伎役者の市川海老蔵さんの特別公演。古くから祝いの場で演じられた「寿式三番叟（ことぶきしきさんばそう）」と、西置繭所前の桜にちなみ海老蔵さんの名作「男伊達花廓（おとこだてはなのよしわら）」を演じる。

雨天決行だが、荒天は中止。開演はともに午後六時。定員は各日五百人で全席指定。チケットはローソンチケットと、企画制作会社のＳＡＰではホームページと電話で購入できる。

二十五日分は今月十七日午前十時に発売し、いずれも税込みのＳ席一万千円、Ａ席六千五百円（群馬県民は五千五百円）。二十六日分は今月十八日午前十時に発売し、Ｓ席一万二千円、Ａ席一万円（同九千円）。問い合わせは、ＳＡＰ＝電０３（６９１２）０９４５＝へ。（市川勘太郎）



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