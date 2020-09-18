ＮＹ円、１０４円後半

2020年9月18日 06時44分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】１７日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比２３銭円高ドル安の１ドル＝１０４円６８～７８銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１８４１～５１ドル、１２４円０５～１５銭。
　米株安を受けて警戒感が強まり、投資リスクが相対的に低いとされる円を買ってドルを売る動きがやや優勢となった。

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