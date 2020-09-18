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複数の米企業で過半出資案 ＴｉｋＴｏｋ、新規上場も
【ワシントン共同】米メディアは１７日、中国系動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米国事...
09月18日
日銀総裁「菅政権でも連携」 大規模金融緩和維持、景気判断は引き上げ
日銀は１７日の金融政策決定会合で、大規模な金融緩和策や、新型コロナウイルス感染症対応で導入した企業の...
ＮＹ株反落、１３０ドル安 米景気回復遅れを懸念
【ニューヨーク共同】１７日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は５営業日ぶりに反落し、前日比...
産油国、追加減産も視野 コロナで需要回復鈍化
【ロンドン共同】石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟・非加盟の産油国からなる連合体「ＯＰＥＣプラス」の減産...
ＮＹ株、一時３００ドル超安 米失業保険申請が高止まり
【ニューヨーク共同】１７日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反落して始まり、前日からの下...
09月17日
ゆうちょ銀、被害２千万円超 アプリ「支払秘書」でも
ゆうちょ銀行は１７日、電子決済サービスを悪用したとみられる貯金の不正な引き出しが１３６件、計２１５０...