ＮＨＬ、ライトニングが決勝進出　プレーオフ、東カンファレンス

2020年9月18日 13時07分 （共同通信）
　北米プロアイスホッケーＮＨＬのプレーオフは１７日、カナダのエドモントンで東カンファレンス決勝（７回戦制）第６戦が行われ、ライトニングが延長の末、アイランダーズに２―１で競り勝ち、４勝２敗で王座を争うスタンリー・カップ決勝に進んだ。
　１９日に開幕する決勝（７回戦制）では西で勝ち上がったスターズと対戦する。（共同）

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