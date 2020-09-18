左ふくらはぎを痛め、大相撲秋場所を３日目から休場していた西前頭１１枚目の琴奨菊（３６）＝本名菊次一弘、福岡県出身、佐渡ケ嶽部屋＝が７日目の１９日から再出場することが１８日、決まった。平幕炎鵬との対戦が組まれた。

元大関で関取最年長の琴奨菊は６日目まで１勝２敗３休となっている。



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