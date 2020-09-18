東証小幅反発、２万３３６０円　新内閣の政策運営は着実と観測

2020年9月18日 15時13分 （共同通信）
　１８日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は小幅に反発した。菅義偉新内閣が着実な政策運営を進めるとの観測が相場を支えた。４連休を前に様子見気分も出た。
　終値は前日比４０円９３銭高の２万３３６０円３０銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は８・０２ポイント高の１６４６・４２。出来高は約１４億９９７４万株だった。

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