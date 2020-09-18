関連キーワード
PR情報
ネットで出金先の変更停止 証券各社、ＳＢＩでの流出受け
インターネット証券大手のＳＢＩ証券で顧客資産が流出したのを受け、証券各社がネット上で出金先の銀行口座...
09月18日
首相、携帯料金の下げ指示 総務相、大幅減額に意欲
菅義偉首相は１８日、武田良太総務相と官邸で会い、携帯電話料金の引き下げに向けた検討を進めるよう指示し...
電動バイクのバッテリー共有へ 関電やマクドナルドなどが協議会
関西電力や日本マクドナルドなどは１８日、電動バイクの着脱式バッテリーの共有を推進する協議会の設立を発...
東証午前終値、２万３３２６円 小幅反発、内閣安定が支え
１８日午前の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は小幅に反発した。菅義偉新内閣の滑り出しがおおむね...
関西で「おせち商戦」始まる 近鉄百貨店本店、コロナ対策徹底
近鉄百貨店は１８日、大阪市のあべのハルカス本店で正月のおせちの店頭予約受け付けを始め、関西で商戦が本...
消費者物価、３カ月ぶり下落 ８月、マイナス０・４％
総務省が１８日発表した８月の全国消費者物価指数（生鮮食品を除く）は、前年同月比０・４％下落の１０１・...