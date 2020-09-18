埼玉県庁
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コロナピーク期に備え 医療施設建設に３７億円 県補正予算案 観光支援４億６８００万円
県は十七日、新型コロナウイルス対策として、専用医療施設の整備を補助する費用や、県内観光業の支援費用な...
09月18日
インフルエンザ 県が無料接種を検討 １０〜１２月、高齢者対象
新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備え、県は高齢者がインフルエンザワクチンを無料接種でき...
塙保己一 没後２００回忌 講演と講談で功績語る あすと来月２４日、出身地の本庄で
江戸時代の盲目の国学者塙保己一（はなわほきいち）（一七四六〜一八二一年）の功績を広く後世に伝...
埼玉県で新たに21人の感染確認 県東部の同じ高齢者施設の3人など
埼玉県内では１７日、新型コロナウイルスの新たな感染者２１人が発表された。
県は１２人...
09月17日
菅さん、県内の声聞いて 新首相選出で期待、注文
自民党総裁の菅義偉氏が十六日、首相に選出された。先だっての党総裁選では安倍政権の路線継承を訴...
心もふくらむ実りの秋 飯能・ムーミンバレーパーク
北欧童話ムーミンのテーマパーク「ムーミンバレーパーク」（飯能市）で、北欧の秋の実りを象徴する...