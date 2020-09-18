ＮＹ円、１０４円前半

2020年9月18日 21時52分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】１８日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比４０銭円高ドル安の１ドル＝１０４円２８～３８銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１８３３～４３ドル、１２３円４５～５５銭。
　米景気の回復の遅れや、米中対立の激化に対する懸念を背景に、円買いドル売りが先行した。

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