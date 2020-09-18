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米、ＴｉｋＴｏｋなどＤＬ禁止へ 「容認できないリスク」と
【ワシントン共同】米商務省は１８日、中国系動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」と通信アプ...
09月18日
地方銀行なりすまし阻止４割のみ 全国１０２行、未導入に被害集中
電子決済サービスを悪用した預金の不正引き出しを巡り、本人認証でのなりすましを防ぐ「２段階認証」を導入...
三菱自、アイ・ミーブ生産終了へ 世界初の量産ＥＶ、販売不振
三菱自動車が２００９年に発売した世界初の量産電気自動車（ＥＶ）「アイ・ミーブ」の生産を２０年度内にも...
サクソバンク証券に改善命令 ３万８０００人分の情報流出
金融庁は１８日、欧州系のサクソバンク証券（東京）に対し、金融商品取引法に基づく業務改善命令を出した。...
太陽光発電パネルの定期点検を 買い取り制度変更でセミナー開催
一般社団法人日本アセットマネジメント協会は１８日までに、太陽光発電の買い取り制度の変更に関するセミナ...
東京円、１０４円台後半
１８日の東京外国為替市場の円相場は１ドル＝１０４円台後半で取引された。
午後５時現在は前日比１９...