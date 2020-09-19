ＮＹ円、１０４円後半

2020年9月19日 06時42分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】１８日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比１５銭円高ドル安の１ドル＝１０４円５３～６３銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１８３４～４４ドル、１２３円７８～８８銭だった。
　米景気回復の遅れへの懸念から円買いドル売りが先行した。その後、米ミシガン大学がまとめた９月の消費者信頼感調査が市場予想を上回ったことを受けて、ドルが買い戻された。

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