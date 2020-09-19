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ＮＹ株続落、２４４ドル安 ＩＴ大手が相場下げ
【ニューヨーク共同】１８日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続落し、前日比２４４・５６ド...
09月19日
感染者と３回接触も「接触なし」と通知 相談返信に50時間 記者が接触アプリ不具合に遭遇
記者（４０）も新型コロナウイルスの感染者と濃厚接触した記録があったが、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」が...
誤通知続出、接触アプリ「ココア」 ３ヵ月で数千件の相談
新型コロナウイルスの感染者と濃厚接触した可能性を知らせる接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ（ココア）」の表示...
政府、観客の入場制限を大幅緩和 スポーツや映画、運用に差
政府は１９日、新型コロナウイルス対策で要請しているスポーツやイベントの入場制限を大幅緩和した。実際の...
米、ＴｉｋＴｏｋ禁止へ ２０日から新規利用分
【ワシントン共同＝金友久美子】米商務省は１８日、中国系動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）...
09月18日
ＮＹ株、続落
【ニューヨーク共同】１８日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続落し、午前１０時現在は前日...