Ｄ７―１巨（１９日）　ＤｅＮＡが快勝

2020年9月19日 18時15分 （共同通信）
　巨人に連勝し、タッチを交わす佐野（左から３人目）らＤｅＮＡナイン＝横浜

　巨人に連勝し、タッチを交わす佐野（左から３人目）らＤｅＮＡナイン＝横浜

  • 　巨人に連勝し、タッチを交わす佐野（左から３人目）らＤｅＮＡナイン＝横浜
　ＤｅＮＡが快勝した。一回に佐野の適時打で先制。三回に梶谷、ソトの２者連続ソロで加点し、七回に梶谷と佐野の２ランで４点を奪って突き放した。浜口が六回途中１失点で５勝目。巨人は零敗を免れるのがやっとで３連敗を喫した。

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