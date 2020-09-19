中日が連敗を３で、阪神戦の連敗も５で止めた。四回に阿部の３ランで先制し、七回も加点。福谷が七回途中で負傷降板するまで無失点と好投し、４勝目。阪神は秋山が自身の２失策で崩れ、打線も九回に１点を返したが及ばなかった。

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