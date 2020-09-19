中４―１神（１９日）　中日、連敗３で止める

2020年9月19日 17時30分 （共同通信）
　４回中日２死二、三塁、阿部が左越えに先制３ランを放つ。捕手坂本＝ナゴヤドーム

　４回中日２死二、三塁、阿部が左越えに先制３ランを放つ。捕手坂本＝ナゴヤドーム

  • 　４回中日２死二、三塁、阿部が左越えに先制３ランを放つ。捕手坂本＝ナゴヤドーム
　中日が連敗を３で、阪神戦の連敗も５で止めた。四回に阿部の３ランで先制し、七回も加点。福谷が七回途中で負傷降板するまで無失点と好投し、４勝目。阪神は秋山が自身の２失策で崩れ、打線も九回に１点を返したが及ばなかった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

スポーツの最新ニュース

記事一覧