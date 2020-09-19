埼玉県庁
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狭山茶にもコロナの逆風 入間の生産者 売り上げ４割減も
新型コロナウイルス感染拡大の影響は、県特産の狭山茶にも及んでいる。新茶シーズンの販売不振に加...
09月19日
旧大宮図書館、にぎわい拠点へ 建物活用で来夏開業 飲食店や観光協会入居
さいたま市の旧大宮図書館（大宮区高鼻町）が、飲食店や保育施設などが入った地域のにぎわい拠点と...
埼玉で新たに24人感染 浦和商業高校でクラスター
埼玉県内では１８日、新型コロナウイルスによる死者２人と、新たな感染者２４人が発表された。
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09月18日
コロナピーク期に備え 医療施設建設に３７億円 県補正予算案 観光支援４億６８００万円
県は十七日、新型コロナウイルス対策として、専用医療施設の整備を補助する費用や、県内観光業の支援費用な...
インフルエンザ 県が無料接種を検討 １０〜１２月、高齢者対象
新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備え、県は高齢者がインフルエンザワクチンを無料接種でき...
塙保己一 没後２００回忌 講演と講談で功績語る あすと来月２４日、出身地の本庄で
江戸時代の盲目の国学者塙保己一（はなわほきいち）（一七四六〜一八二一年）の功績を広く後世に伝...