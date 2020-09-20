【サンパウロ共同】ブラジル保健省は１９日、新型コロナウイルス感染者の累計が４５２万８２４０人、死者が１３万６５３２人になったと発表した。感染者が４５０万人を超えたのは米国、インドに続き３カ国目。死者は米国に次いで２番目に多い。

ブラジルは３日の発表で感染者４００万人を超えたばかり。保健省によると、１日当たりの新規感染者数は７～８月と比較して減少傾向にある。



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