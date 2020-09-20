ブラジルの感染者、４５０万人超　死者は１３万人

2020年9月20日 10時13分 （共同通信）
　低所得者向けの検査でサンパウロの市街地を回る医療従事者＝１１日（ＡＰ＝共同）

　低所得者向けの検査でサンパウロの市街地を回る医療従事者＝１１日（ＡＰ＝共同）

  • 　低所得者向けの検査でサンパウロの市街地を回る医療従事者＝１１日（ＡＰ＝共同）
　【サンパウロ共同】ブラジル保健省は１９日、新型コロナウイルス感染者の累計が４５２万８２４０人、死者が１３万６５３２人になったと発表した。感染者が４５０万人を超えたのは米国、インドに続き３カ国目。死者は米国に次いで２番目に多い。
　ブラジルは３日の発表で感染者４００万人を超えたばかり。保健省によると、１日当たりの新規感染者数は７～８月と比較して減少傾向にある。

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