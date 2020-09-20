ロッテが逆転勝ちした。２―３の九回に失策の間に追い付き、延長十回に加藤の２点三塁打で勝ち越した。益田が２勝目を挙げ、沢村が移籍後初セーブ。日本ハムは二回以降無得点に終わり、守備にミスが出て逃げ切れなかった。

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