日３―５ロ（２０日）　ロッテが逆転勝ち

2020年9月20日 19時02分 （共同通信）
　１０回ロッテ２死一、二塁、加藤が左中間に決勝の２点三塁打を放つ＝札幌ドーム

　１０回ロッテ２死一、二塁、加藤が左中間に決勝の２点三塁打を放つ＝札幌ドーム

  • 　１０回ロッテ２死一、二塁、加藤が左中間に決勝の２点三塁打を放つ＝札幌ドーム
　ロッテが逆転勝ちした。２―３の九回に失策の間に追い付き、延長十回に加藤の２点三塁打で勝ち越した。益田が２勝目を挙げ、沢村が移籍後初セーブ。日本ハムは二回以降無得点に終わり、守備にミスが出て逃げ切れなかった。

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