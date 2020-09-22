女子テニスの２１日付世界ランキングが発表され、大坂なおみ（日清食品）は前週と変わらず３位だった。土居美咲（ミキハウス）も８０位で変動はなく、日比野菜緒（ブラス）は一つ下げて８４位。

１位はアシュリー・バーティ（オーストラリア）、２位はイタリア国際を制したシモナ・ハレプ（ルーマニア）で動きはなかった。（共同）



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