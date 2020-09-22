錦織圭は３５位で変わらず　男子テニスの世界ランキング

2020年9月22日 14時54分 （共同通信）
　男子テニスの２１日付世界ランキングが発表され、錦織圭（日清食品）は３５位で前週と変わらなかった。西岡良仁（ミキハウス）も５０位で変動なし。杉田祐一（三菱電機）は一つ上がって９３位、内山靖崇（積水化学）は二つ下げて９４位だった。
　１位のノバク・ジョコビッチ（セルビア）ら上位９選手に動きはなかった。（共同）

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