男子テニスの２１日付世界ランキングが発表され、錦織圭（日清食品）は３５位で前週と変わらなかった。西岡良仁（ミキハウス）も５０位で変動なし。杉田祐一（三菱電機）は一つ上がって９３位、内山靖崇（積水化学）は二つ下げて９４位だった。

１位のノバク・ジョコビッチ（セルビア）ら上位９選手に動きはなかった。（共同）



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