楽１２―４ロ（２２日）　楽天・浅村が３本塁打

2020年9月22日 16時49分 （共同通信）
　楽天が３連勝。２―３の五回に鈴木大の適時打と浅村の２ランで逆転し、七回に浅村の適時打などで３点、八回に浅村の３本目の２７号３ランなどで４点を加えた。ジョンソンが移籍後初勝利。ロッテは石川が七回途中８失点と崩れた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

スポーツの最新ニュース

記事一覧