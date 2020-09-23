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アマゾン、競合製品の広告制限か ＡＩスピーカー、サイトで
【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は２２日、米インターネット通販大手アマゾ...
09月23日
欧州中銀が環境債を買い入れ 量的緩和政策、総裁意向反映か
【ロンドン共同】欧州中央銀行（ＥＣＢ）は２２日、国債や社債を買い入れ市中に資金を供給する量的金融緩和...
「休業手当６割以上」なのに実際は４割 ７０年前の政府通達が影響も＜コロナ禍 どう守る 仕事 暮らし＞
新型コロナウイルスの感染で飲食店の休業が長期化する中、休業手当の金額が少ないとの声が相次いで...
ＮＹ株反発、１４０ドル高 ハイテク株買い戻し
【ニューヨーク共同】２２日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は４営業日ぶりに上昇し、前日比...
Ｇ２０、成長回復へ政策尽くす 貿易相会合で共同声明
先進国に新興国を加えた２０カ国・地域（Ｇ２０）の貿易投資相会合が２２日、テレビ会議方式で開かれた。新...
米ＦＲＢ議長、財政支援を要請 先行きは「不確実性極めて高い」
【ワシントン共同】米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２２日、議会下院...