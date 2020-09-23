ＮＹ円、１０５円近辺

2020年9月23日 06時55分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２２日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比３０銭円安ドル高の１ドル＝１０４円９０銭～１０５円００銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１７０３～１３ドル、１２２円８１～９１銭だった。
　米シカゴ連邦準備銀行のエバンス総裁が講演で、将来の利上げの見通しについて言及したことが伝わり、円を売ってドルを買う取引が優勢となった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

経済の最新ニュース

記事一覧