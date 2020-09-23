２４日の予告先発

2020年9月23日 17時27分 （共同通信）
　◇パ・リーグ
楽天・松井―ロッテ・岩下（楽天生命パーク宮城）
西武・伊藤―日本ハム・上原（メットライフドーム）
ソフトバンク・和田―オリックス・張奕（ペイペイドーム）

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