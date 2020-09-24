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国土交通省の社会資本整備審議会部会は２４日、ＥＴＣ利用率が高い都市部の高速道路は５年後に現金向け料金...
09月24日
米失業申請、２週ぶり増 ８７万件、高水準続く
【ワシントン共同】米労働省が２４日発表した１９日までの週の新たな失業保険申請件数（季節調整済み）は前...
東京ゲームショウ、一般公開 ４２４社出展、最新映像も配信
オンラインで開催している世界最大級のゲーム展示会「東京ゲームショウ２０２０」は２４日、一般公開を本格...
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国土交通省は２４日、与党の整備新幹線建設推進プロジェクトチームの会合で、九州新幹線長崎ルート・武雄温...
ＪＲ東海、連休利用者４８％減 お盆より改善、ＪＲ西も
ＪＲ東海は２４日、４連休を含む１８～２２日の東海道新幹線の利用者数が、前年の同じ曜日の期間と比べ４８...
政府、６Ｇ開発へ官民共用施設 資金支援含め７０億円要求
政府が、第５世代（５Ｇ）移動通信システムの次世代規格「６Ｇ」の研究開発を官民共用で進める施設を、総務...