ＮＹ円、１０５円前半

2020年9月24日 21時56分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２４日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比０２銭円安ドル高の１ドル＝１０５円３３～４３銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１６３７～４７ドル、１２２円６３～７３銭。
　米労働省が朝方に発表した１９日までの週の新たな失業保険申請件数は市場予想を上回ったが、為替相場への影響は限定的だった。

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