【午前】６時４３分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時４９分、国連のグテレス事務総長と電話会談。９時３８分、西村康稔経済再生担当相。４４分、西村経済再生担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、林幸宏、籠宮信雄両政策統括官。１０時５８分、韓国の文在寅大統領と電話会談。１１時３２分、報道各社のインタビュー。４３分、藤井健志官房副長官補、黒田武一郎総務事務次官。

【午後】０時３３分、衆院第２議員会館。１時２分、官邸。２時２７分、武田良太総務相。５３分、棚橋泰文自民党衆院議員。３時１４分、梶山弘志経済産業相、経産省の安藤久佳事務次官、荒井勝喜総括審議官。４９分、前田匡史国際協力銀行総裁、和泉洋人首相補佐官、四方敬之外務省経済局長、岡西康博国土交通審議官。５９分、前田国際協力銀行総裁、和泉首相補佐官。４時２分、林肇官房副長官補、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の岡真臣防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。１５分、秋葉剛男外務事務次官。３２分、園田修光自民党参院議員、森博幸鹿児島市長。５時３分、月例経済報告関係閣僚会議。１８分、和泉首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監、鎌田光明医薬・生活衛生局長。２９分、和泉首相補佐官、吉田新型コロナウイルス感染症対策推進室長、水嶋光一外務省領事局長、福島厚労省医務技監。６時４３分、衆院第２議員会館。７時１分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で西岡力麗沢大客員教授と会食。８時８分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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