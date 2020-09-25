ＮＦＬ、ドルフィンズが初白星　第３週第１日、連敗２で止める

2020年9月25日 15時23分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】米プロフットボールＮＦＬ第３週第１日は２４日、フロリダ州ジャクソンビルで行われ、ドルフィンズがジャガーズに３１―１３で勝って開幕からの連敗を２で止めて初白星を挙げた。ＱＢフィッツパトリックが２ＴＤパス、１ＴＤランと活躍した。ジャガーズは１勝２敗。

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