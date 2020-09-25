新たに５７６人感染、７人死亡　国内の新型コロナ

2020年9月25日 21時53分 （共同通信）
　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

  • 　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）
　国内では２５日、新たに５７６人の新型コロナウイルス感染者が確認された。東京１９５人、神奈川７９人、大阪６２人など。死者は東京で４人、兵庫２人、大阪１人の計７人だった。
　栃木と兵庫でそれぞれ１人、過去の感染者数を減らす修正発表があった。これまでの国内の感染者はクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスの乗客乗員を含めて計８万１７９０人。死者は計１５５７人となった。

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