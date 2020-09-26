【午前】６時４６分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２５分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」でデービッド・アトキンソン小西美術工芸社社長と会食。８時４１分、衆院第２議員会館。４９分、山口泰明自民党選対委員長。５６分、官邸。９時３６分、マイナンバー制度および国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ。１０時３分、閣議。１８分、復興推進会議。３４分、小泉進次郎環境相。５０分、赤羽一嘉国土交通相。１１時２分、飯島勲、平田竹男、木山繁、西川公也、今井尚哉各内閣官房参与に辞令交付。記念撮影。加藤勝信官房長官、坂井学、岡田直樹、杉田和博各官房副長官同席。１１分、茂木敏充外相、秋葉剛男外務事務次官。２４分、茂木外相。

【午後】１時５９分、加藤官房長官、佐藤勉自民党総務会長。２時４分、佐藤総務会長。３時３３分、公正取引委員会の古谷一之、杉本和行新旧委員長。５０分、野田聖子自民党幹事長代行。４時３２分、インドのモディ首相と電話会談。５時７分、滝沢裕昭内閣情報官。２７分、世耕弘成自民党参院幹事長。６時２分、新型コロナウイルス感染症の政府対策本部。１９分、野上浩太郎農相。４３分、衆院第２議員会館。７時４分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。中国料理店「星ケ岡」で坂井、岡田両官房副長官と食事。８時１３分、公邸。９時、中国の習近平国家主席と電話会談。３８分、報道各社のインタビュー。４５分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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