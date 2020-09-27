国内では２７日、新たに４７１人の新型コロナウイルス感染者が確認された。東京で１４４人、神奈川で６５人、愛知で４９人、大阪で４８人など。死者は埼玉１人、石川１人、福井１人の計３人だった。

これまでの国内の感染者は、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセスの乗客乗員を含めて計８万２９０２人。死者は１５６３人となった。



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