新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）
関連キーワード
PR情報
ＤＶの相談は「＃８００８」に 全国共通短縮番号、１０月から
内閣府は、ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）の被害者が電話で相談しやすくするため、１０月１日から４桁...
09月27日
◆新型コロナウイルス 首都圏の感染者数と最新情報
首都圏１都７県を中心としたコロナウイルス関連のニュースをまとめています。随時更新します。
...
車２台衝突で男性１人死亡、青森 ほか４人重傷
２６日午後１１時ごろ、青森県おいらせ町豊栄１丁目の町道で、米軍三沢基地の軍人を家族に持ついずれも同県...
豚熱で１１２０頭殺処分 群馬県高崎市の養豚場
群馬県は２７日、子豚から豚熱（ＣＳＦ）が確認された高崎市の養豚場で飼育している豚約５３９０頭のうち、...
被害者遺族「ただただ厳罰望む」 福岡の女性殺害、少年逮捕１カ月
福岡市中央区の商業施設で女性客（２１）が包丁で切り付けられて殺害され、少年（１５）が逮捕された事件か...
ケア受ける子どもの思いを主張 悩みや希望、２８日から配信
重い病気や障害などのため、たんの吸引など日常的なケアを受けながら生活する「医療的ケア児」と家族が、日...