国内で新たに４７１人感染　新型コロナ、３人死亡

2020年9月27日 21時57分 （共同通信）
　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

  • 　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）
　国内では２７日、新たに４７１人の新型コロナウイルス感染者が確認された。東京で１４４人、神奈川で６５人、愛知で４９人、大阪で４８人など。死者は埼玉１人、石川１人、福井１人の計３人だった。
　これまでの国内の感染者は、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセスの乗客乗員を含めて計８万２９０２人。死者は１５６３人となった。

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