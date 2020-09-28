世界ランキング、松山は１９位　男子ゴルフ、今平６５位

2020年9月28日 15時51分 （共同通信）
　男子ゴルフの２７日付最新世界ランキングが発表され、松山英樹は前週と変わらず１９位だった。今平周吾は６５位、星野陸也は１００位といずれも一つ下がった。
　１位ダスティン・ジョンソン（米国）、２位ジョン・ラーム（スペイン）、３位ジャスティン・トーマス（米国）の上位に変動はなかった。（共同）

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