男子ゴルフの２７日付最新世界ランキングが発表され、松山英樹は前週と変わらず１９位だった。今平周吾は６５位、星野陸也は１００位といずれも一つ下がった。

１位ダスティン・ジョンソン（米国）、２位ジョン・ラーム（スペイン）、３位ジャスティン・トーマス（米国）の上位に変動はなかった。（共同）



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