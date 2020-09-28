錦織は前週と同じ３５位　男子テニス世界ランキング

2020年9月28日 16時41分 （共同通信）
　男子テニスの２８日付世界ランキングが発表され、錦織圭（日清食品）は前週と変わらず３５位だった。西岡良仁（ミキハウス）は５２位、杉田祐一（三菱電機）は９４位、内山靖崇（積水化学）は９５位だった。
　１位のノバク・ジョコビッチ（セルビア）ら上位に変動はなかった。（共同）

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