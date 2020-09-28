シーホークスが開幕３連勝　ＮＦＬ第３週第２日

2020年9月28日 17時14分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】米プロフットボールＮＦＬ第３週第２日は２７日、各地で行われ、シーホークスが３８―３１でカウボーイズを下し、開幕３連勝とした。ＱＢウィルソンが５ＴＤパスと活躍。
　ほかにタイタンズ、パッカーズ、ベアーズなどが無傷で３勝目。昨季スーパーボウルに進出したフォーティナイナーズ（４９ｅｒｓ）はジャイアンツに３６―９で快勝し２勝１敗とした。

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