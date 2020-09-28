大坂なおみは変わらず３位　女子テニス世界ランキング

2020年9月28日 17時01分 （共同通信）
　女子テニスの２８日付世界ランキングが発表され、大坂なおみ（日清食品）は３位で前週と変わらなかった。日比野菜緒（ブラス）は８４位から７２位に浮上し、土居美咲（ミキハウス）は８１位。
　１位アシュリー・バーティ（オーストラリア）や２位シモナ・ハレプ（ルーマニア）ら上位に変動はなかった。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

スポーツの最新ニュース

記事一覧