渡辺文夫さん死去　元大昭和製紙＜現日本製紙＞専務

2020年9月29日 07時35分
　渡辺文夫さん（わたなべ・ふみお＝元大昭和製紙＜現日本製紙＞専務）２７日、老衰のため死去、８９歳。静岡県出身。通夜は３０日午後６時から、葬儀・告別式は１０月１日午前１１時から埼玉県草加市旭町３の１の１、さがみ典礼草加葬斎センターで。喪主は妻昌子（まさこ）さん。

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