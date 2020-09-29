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ユーリー・オルロフさん（ロシアの人権擁護団体「モスクワ・ヘルシンキ・グループ」創設者、物理学者）同グ...
09月29日
花柳寿応さん死去 ８９歳、花柳流四世家元
日本舞踊家で日本芸術院会員、花柳流の四世家元を務めた花柳寿応（はなやぎじゅおう）（本名寛（ひ...
ルイズルイス 加部さん死去 ベース奏者
ルイズルイス 加部さん（るいずるいす・かべ＝ベース奏者、本名加部正義＝かべ・まさよし）２６日...
09月28日
岩松繁俊さん死去 元原水爆禁止日本国民会議議長、長崎大名誉教授、社会思想史
岩松繁俊さん（いわまつ・しげとし＝元原水爆禁止日本国民会議議長、長崎大名誉教授、社会思想史）...
竹内結子さん死去 ４０歳「ストロベリーナイト」
テレビドラマや映画で活躍した人気俳優の竹内結子（たけうちゆうこ）さん（４０）が東京都内で死去...
藤田敏雄さん死去 「若者たち」作詞
日本の創作ミュージカルの草分け的存在で、ヒット曲「若者たち」なども作詞した劇作家の藤田敏雄（...
09月27日