【午前】６時４２分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２５分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で山田真貴子内閣広報官と会食。８時３９分、官邸。９時１１分、自民党本部。１５分、元宿仁同党本部事務総長、新田嘉一平田牧場グループ会長。２６分、二階俊博同党幹事長。３４分、同党役員会。５１分、官邸。１０時１分、閣議。１２分、河野太郎行政改革担当相。２７分、平井卓也デジタル改革・ＩＴ担当相、藤井健志官房副長官補。４３分、西村康稔経済再生担当相。１１時３６分、衆院第２議員会館。３８分、御法川信英自民党衆院議員。

【午後】０時７分、官邸。１時３１分、観光戦略実行推進会議。２時３２分、北朝鮮による拉致被害者家族会の飯塚繁雄代表、横田早紀江さんらと面会。加藤勝信官房長官兼拉致問題担当相ら同席。３時５２分、小此木八郎防災担当相。４時６分、滝沢裕昭内閣情報官、横尾洋一公安調査庁次長。１２分、滝沢内閣情報官。３３分、古賀信行経団連審議員会議長、三村明夫日本商工会議所会頭、桜田謙悟経済同友会代表幹事ら。５４分、鈴木宗男日本維新の会参院議員。５時８分、北村滋国家安全保障局長、秋葉剛男外務事務次官、島田和久防衛事務次官。５０分、北村国家安全保障局長。７時１分、ロシアのプーチン大統領と電話会談。２７分、報道各社のインタビュー。５５分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。中国料理店「桃花林」で秘書官と食事。８時５２分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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