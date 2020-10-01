正式商号も「ＴＢＳ」に　東京放送ＨＤから変更

2020年10月1日 06時06分 （共同通信）
　ＴＢＳホールディングス（ＨＤ）は１日、正式な商号を、従来の「東京放送ホールディングス」からＴＢＳホールディングスに変更した。来年に創立７０周年を迎えるのを機に、親しまれたＴＢＳの略称を採用し、放送以外に事業展開を広げる姿勢を社内外に発信する狙いだという。
　商号に関する定款変更は、今年６月の定時株主総会で承認されていた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

経済の最新ニュース

記事一覧