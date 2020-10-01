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東京証券取引所が全銘柄の株式売買を停止 相場情報のシステム障害
日本取引所グループ（ＪＰＸ）傘下の東京証券取引所は１日、システム障害が発生したことから株式全銘柄の売...
10月01日
「ひろぎんＨＤ」が設立 傘下に広島銀や証券
広島銀行の持ち株会社「ひろぎんホールディングス（ＨＤ）」が１日、設立され、広島市内で記念式典が開かれ...
景況感、１１期ぶり改善 大企業製造業、マイナス２７
日銀が１日発表した９月の企業短期経済観測調査（短観）は、代表的な指標である大企業製造業の業況判断指数...
十八親和銀行が誕生、長崎 競合２行合併、地銀再編へ試金石
ふくおかフィナンシャルグループ（ＦＧ）傘下で、長崎県が地盤の十八銀行（長崎市）と親和銀行（同県佐世保...
米グーグルが５Ｇスマホ １５日発売、主力機種の価格下げ
【ニューヨーク共同】米グーグルは９月３０日、自社ブランドのスマートフォンの新製品「ピクセル５」を１０...
ドイツがファーウェイの監視強化 ５Ｇ整備、関与の機会減りそう
【ベルリン共同】ロイター通信などは９月３０日、ドイツ政府が第５世代（５Ｇ）移動通信システムの整備に際...