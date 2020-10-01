ＮＹ円、１０５円前半

2020年10月1日 06時44分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】９月３０日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比２５銭円高ドル安の１ドル＝１０５円３９～４９銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１７１６～２６ドル、１２３円５９～６９銭。
　米政府の追加経済対策を巡る与野党協議進展への期待が高まったことから、基軸通貨ドルを確保する需要が低下し、ドル売り円買いが優勢となった。

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