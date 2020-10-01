【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２５分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。宴会場「桐」で阿部俊則住宅生産団体連合会会長と会食。和泉洋人首相補佐官同席。８時３０分、衆院第２議員会館。５４分、官邸。１０時、カナダのトルドー首相と電話会談。２２分、石井浩郎自民党参院議員。５２分、同党外国人労働者等特別委員会の片山さつき委員長、田畑裕明事務局長代行。

【午後】２時１５分、平田竹男内閣官房参与。３３分、福井トシ子日本看護協会会長、大島敏子日本看護連盟会長。５８分、東京・虎ノ門のオフィスビル「東京虎ノ門グローバルスクエア」。３時、デジタル改革関連法案準備室の職員に訓示。１２分、官邸。４５分、自民党の丸川珠代広報本部長、丹羽秀樹広報戦略局長。４時１分、和泉首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官。５時１４分、農林水産省の枝元真徹事務次官、塩川白良食料産業局長。６時２６分、衆院第２議員会館。５０分、東京・内幸町の鉄板焼き店「若会席 大和館」。菅事務所の職員と食事。８時４３分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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