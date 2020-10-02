【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２８分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で秘書官と食事。８時４１分、衆院第２議員会館。４３分、山口泰明自民党選対委員長。５９分、官邸。９時１９分、村岡敏英前衆院議員。４６分、和泉洋人首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監、田中誠二職業安定局長。１０時４５分、日本医師会の中川俊男会長、今村聡、松原謙二、猪口雄二各副会長。１１時２分、北村滋国家安全保障局長、和泉首相補佐官、水嶋光一外務省領事局長。２１分、島尻安伊子自民党沖縄県第３選挙区支部長。４０分、衆院第１議員会館。４１分、安倍晋三前首相。５４分、官邸。５５分、報道各社のインタビュー。

【午後】２時２分、農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議。４９分、東京・永田町の中央合同庁舎８号館。井上信治万博相と国際博覧会推進本部事務局の看板掛け。職員に訓示。加藤勝信官房長官同席。５８分、官邸。３時４５分、相川一俊駐イラン大使らのあいさつ。５２分、柿崎明二首相補佐官に辞令交付。４時２分、北村国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、防衛省の岡真臣防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。１６分、秋葉剛男外務事務次官。２７分、佐藤勉自民党総務会長。６時１７分、衆院第２議員会館。７時３分、東京・銀座の稲庭うどん・秋田郷土料理店「銀座佐藤養助」。園田修光同党参院議員、柿崎首相補佐官と会食。８時２２分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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