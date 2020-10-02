森岡亮太のシャルルロワ本戦逃す　サッカー、欧州リーグＰＯ

2020年10月2日 10時42分 （共同通信）
　【ベルリン共同】サッカーの欧州リーグの本戦出場を懸けたプレーオフは１日、各地で行われ、森岡亮太のシャルルロワ（ベルギー）はホームでレフ・ポズナニ（ポーランド）に１―２で敗れた。森岡はフル出場した。食野亮太郎がベンチ外だったリオアベ（ポルトガル）はホームでＡＣミラン（イタリア）と対戦し、２―２からのＰＫ戦で８―９で屈した。

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