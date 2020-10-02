国内で５４２人感染、１１人死亡　新型コロナ

2020年10月2日 22時00分 （共同通信）
　国内で２日、新たに５４２人の新型コロナウイルス感染者が確認された。東京１９６人、神奈川６６人、大阪５０人など。死者は大阪６人、神奈川３人、茨城、千葉で各１人の計１１人。
　国内の感染者はクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客乗員を含めて計８万５４９１人。死者は計１６０７人となった。
　神奈川と福岡で過去の感染者数を１人ずつ減らす訂正があり、計２人減った。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

社会の最新ニュース

記事一覧