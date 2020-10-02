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ワタミ、上司が勤務記録書き換え 女性社員が会見で告発
外食大手ワタミ（東京）が、社員への残業代未払いで労働基準監督署から是正勧告を受けた問題で、ワタミは２...
10月02日
元社員が１９億円を不正取得 第一生命、山口県警が捜査
第一生命保険は２日、山口県周南市の事務所で営業を担当していた元社員の８０代の女性が、在職中に高金利が...
オウム遺族が最後の講演 「被害者出さないで」
オウム真理教による地下鉄サリン事件で夫を亡くした被害者の会代表世話人の高橋シズヱさん（７３）が２日、...
朝日新聞で部下の勤務表書き換え 前地方総局長、停職の懲戒処分
朝日新聞社は２日、地方総局の前総局長が在任中の２０１９年１０月～２０年６月、部下の記者が入力した勤務...
東名あおり、デマ投稿で強制起訴 名誉毀損罪で無職男性
神奈川県の東名高速道路で２０１７年６月、あおり運転を受けた夫婦が死亡した事故で、インターネット上にデ...
神恵内村長「決断すべきだ」 核ごみ、議会の請願採択受け
北海道神恵内村議会の常任委員会が、原発の高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定に向けた文献...