【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時３０分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で坂井学官房副長官と会食。８時４１分、衆院第２議員会館。９時１分、官邸。１０時２分、閣議。１２分、麻生太郎副総理兼財務相。１７分、武田良太総務相。３２分、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、林幸宏、井上裕之、籠宮信雄各政策統括官。

【午後】０時、山口那津男公明党代表。２時５分、鈴木量博駐トルコ大使、山本広行駐トルクメニスタン大使らの新任あいさつ。２１分、拉致問題に関するビデオメッセージ収録。５０分、財務省の太田充事務次官、矢野康治主計局長。４時１１分、梶山弘志経済産業相、鈴木浩外務審議官、大沢誠農林水産審議官、経産省の安藤久佳事務次官、田中繁広経産審議官、荒井勝喜総括審議官。３８分、梶山経産相、経産省の安藤事務次官、荒井総括審議官、飯田祐二資源エネルギー庁次長。５時１２分、滝沢裕昭内閣情報官。６時５分、報道各社のインタビュー。７分、衆院第２議員会館。２８分、ザ・キャピトルホテル東急。中国料理店「星ケ岡」で官房長官時代の秘書官と食事。８時２２分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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