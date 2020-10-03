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菅直人元首相が船長釈放を指示 前原氏証言、尖閣沖漁船衝突事件
旧民主党政権下の２０１０年９月に沖縄県・尖閣諸島沖で発生した中国漁船衝突事件に関し、前原誠司元外相が...
10月03日
菅元首相、指揮権発動を否定 ２０１０年の中国漁船衝突事件
菅直人元首相（立憲民主党）は中国漁船衝突事件に関する３日までの共同通信の取材に対し、ツイッターを通じ...
学術会議人事、１６年にも難色 官邸、定年会員の補充せず
日本学術会議が推薦した新会員の候補者６人が任命されなかった問題で、２０１６年の補充人事の際にも学術会...
政府、首相の会員任命「形式的」 学術会議法改正で文書作成
日本学術会議が推薦した新会員の候補者６人が任命されなかった問題で、政府が１９８３年の日本学術会議法改...
菅首相の一日 １０月２日（金）
【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時３０分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ ...
「黒川検事長の時と同じだ」 安倍政権から続く人事への強硬姿勢＜日本学術会議問題＞
国の特別機関「日本学術会議」が推薦した新会員候補のうち、菅義偉首相が安全保障関連法などに批判...