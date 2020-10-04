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ロッテ入団チェン・ウェイン会見 「リーグ優勝のために」
ロッテに入団したチェン・ウェイン投手（３５）が４日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで記者会見を行い「リーグ...
10月04日
上原浩治氏が新型コロナ感染 元巨人、症状なく隔離経て陰性
プロ野球巨人や米大リーグで活躍した上原浩治氏（４５）が４日、新型コロナウイルスに感染していたことをツ...
米男子、デービスら３人が首位 サンダーソンファームズ第３日
米男子ゴルフのサンダーソンファームズ選手権は３日、ミシシッピ州ジャクソンのＣＣジャクソン（パー７２）...
インディカー、佐藤琢磨は１４位 第１３戦、パワーが今季２勝目
自動車のインディカー・シリーズ第１３戦は３日、米インディアナ州インディアナポリスで決勝が行われ、佐藤...
ＮＦＬ、コロナ感染でまた延期 ペイトリオッツのＱＢ
【ニューヨーク共同】米プロフットボールＮＦＬ、ペイトリオッツの正ＱＢニュートンが、新型コロナウイルス...
レイズ、初戦先発は左腕スネル ヤンキースとの地区シリーズ
【ニューヨーク共同】米大リーグ、レイズのキャッシュ監督は３日、オンライン会見し、５日（日本時間６日）...