ホワイトハウスの報道官も感染　関係者の感染相次ぐ

2020年10月6日 05時12分 （共同通信）
　【ワシントン共同】マクナニー米大統領報道官は５日、ツイッターで、新型コロナウイルスに感染したと明らかにした。症状はないという。トランプ大統領に近い関係者の間では、メラニア夫人やヒックス大統領顧問らの感染が相次いでいる。
　マクナニー氏は１０月１日以降、毎日検査を受け、結果は陰性が続いていたが、５日に陽性となったという。

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