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トランプ大統領、退院へ 「本当に体調良い」
【ワシントン共同】新型コロナウイルス感染で入院中のトランプ米大統領は５日、ツイッターで、同日午後６時...
10月06日
重傷者に処方の薬次々と 「トランプ氏改善」に懐疑的な見方も＜新型コロナ＞
【ワシントン＝岩田仲弘】新型コロナウイルスに感染して入院中のトランプ米大統領（７４）について...
「トランプ氏、５日にも退院」 重症薬を投与、医師団明かす
【ワシントン＝岩田仲弘】新型コロナウイルスに感染して入院中のトランプ米大統領が、治療で重症患者に処方...
ロシアがＯＰＣＷに協力要請 ナワリヌイ氏襲撃で
【ブリュッセル共同】ロシア反体制派ナワリヌイ氏が猛毒の神経剤で襲撃を受けたとされる事件で、化学兵器禁...
米ロがヘルシンキで会談 新ＳＴＡＲＴ延長協議か
【モスクワ共同】ロシア外務省は５日、リャプコフ外務次官と米国のビリングスリー大統領特使（軍備管理担当...
パリ「最大警戒地域」、バー休業 コロナ、レストランは継続
【パリ共同】フランスのパリ警視庁のラルマン警視総監らは５日、パリと周辺地域の新型コロナウイルスの感染...
10月05日