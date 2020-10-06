菅首相の一日 １０月５日（月）
2020年10月6日 07時41分
【午前】６時４７分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時３３分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で北尾吉孝ＳＢＩホールディングス社長と会食。８時４６分、衆院第２議員会館。５９分、官邸。９時４３分、前田晃伸ＮＨＫ会長。５９分、和泉洋人首相補佐官、経済産業省の安藤久佳事務次官、荒井勝喜総括審議官、資源エネルギー庁の保坂伸長官、飯田祐二次長。１１時３２分、高橋誠一全国賃貸管理ビジネス協会会長。５６分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。中国料理店「星ケ岡」で秘書官と食事。
【午後】０時４７分、衆院第２議員会館。１時３分、官邸。５１分、中曽根弘文自民党参院議員。２時５３分、野田毅同党衆院議員。３時１２分、経産省主催の「ＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフォース）サミット２０２０」向けのビデオメッセージ収録。４時８分、北村滋国家安全保障局長。３２分、フランスのマクロン大統領と電話会談。５時３０分、内閣記者会加盟報道各社のグループインタビュー。６時３２分、ザ・キャピトルホテル東急。中国料理店「星ケ岡」で官邸職員と食事。７時５８分、衆院第２議員会館。８時４６分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。
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