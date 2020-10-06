関連キーワード
PR情報
米マカフィー創業者を拘束 脱税容疑手配、スペインで
【パリ共同】スペイン警察は６日までに、米セキュリティーソフト大手マカフィーの創業者ジョン・マカフィー...
10月06日
未完治の早期退院、容体に不安も 「コロナ恐れるな」に批判が噴出
【ワシントン共同】新型コロナウイルスに感染し緊急入院したトランプ米大統領（７４）が５日、首都ワシント...
台湾、対米国交回復「推進」可決 最大野党が提出
【台北共同】台湾の立法院（国会）は６日、蔡英文政権に米国との国交回復を外交目標に掲げ「積極的に推進」...
キルギスでデモ、政府庁舎を占拠 議会選の結果に抗議、１人死亡
中央アジアのキルギスの首都ビシケクで５日から６日未明にかけ、与党が圧勝したとされた議会選の結果に抗議...
ＮＹ市の一部学校を閉鎖 州知事、新型コロナ感染地
【ニューヨーク共同】米東部ニューヨーク州のクオモ知事は５日記者会見し、新型コロナウイルスのホットスポ...
エチオピア、１年以内にダム発電 情報漏れ防ぐため上空飛行禁止
ロイター通信によると、エチオピアのサヘレウォルク大統領は５日、議会で演説し、ナイル川の上流に建設した...