フィジー沖でＭ６・０　津波警報は出ず

2020年10月6日 20時39分 （共同通信）
　【シドニー共同】米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、南太平洋の島国フィジー沖で６日午後１０時１１分（日本時間同７時１１分）ごろ、マグニチュード（Ｍ）６・０の地震があった。津波警報は出ていない。
　震源はフィジーのレブカの東約２３２キロ、震源の深さは６２８キロ。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

国際の最新ニュース

記事一覧