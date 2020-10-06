女優、広瀬すずさんコロナ感染　体調異常や症状なし

2020年10月6日 23時51分 （共同通信）
　広瀬すず

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　女優の広瀬すずさん（２２）が新型コロナウイルスに感染したことが６日分かった。所属事務所が公式サイトで発表した。現在、体調の異常や症状は出ていないという。
　公式サイトによると、撮影に参加している作品の集団ＰＣＲ検査を受け、６日に陽性の結果が出たという。
　広瀬さんはＮＨＫ連続テレビ小説「なつぞら」に主演するなど、テレビや映画で活躍している。

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