【午前】６時４６分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２８分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で秘書官と食事。８時３４分、官邸。９時１３分、自民党本部。１４分、山口泰明同党選対委員長。２７分、岡山県知事選立候補予定者に推薦証渡し。３３分、同党役員会。４６分、官邸。１０時２分、閣議。１２分、麻生太郎副総理兼財務相。１４分、梶山弘志経済産業相。３０分、西村康稔経済再生担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、林幸宏、井上裕之両政策統括官。５１分、西村経済再生担当相。５５分、経産省の安藤久佳事務次官、荒井勝喜総括審議官、環境省の中井徳太郎事務次官、和田篤也総合環境政策統括官、小野洋地球環境局長。

【午後】０時２分、政府与党連絡会議。１時３０分、河野太郎規制改革担当相、内閣府の山崎事務次官、田和内閣府審議官、井上政策統括官。２時１５分、ポンペオ米国務長官の表敬。茂木敏充外相ら同席。４３分、ポンペオ国務長官、オーストラリアのペイン外相、インドのジャイシャンカル外相の表敬。茂木外相ら同席。４時２分、経済財政諮問会議。５時８分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。１５分、滝沢内閣情報官。３５分、金融庁の氷見野良三長官、古沢知之企画市場局長。６時８分、欧州連合（ＥＵ）のフォンデアライエン欧州委員長と電話会談。４１分、衆院第２議員会館。７時１０分、東京・銀座のレストラン「薪焼銀座おのでら」。見城徹幻冬舎社長、熊谷正寿ＧＭＯインターネット会長兼社長らと会食。８時１９分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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